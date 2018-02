LIVE: Knegt kwam 'te vroeg op kop', Oranje leidt medailleklassement

'Ik kwam te vroeg op kop'

Sjinkie Knegt was dolblij met zilver. ,,Ik ben hier echt blij mee. Het was jammer dat ik de ena laatste bocht net niet goed aansneed, toen was ik eigenlijk geklopt. Dat kwam ook al door de zware finale met negen schaatsers. Te veel schaatsers in de finale? Hoe meer man, hoe beter. Geweldig dit. Ik had besloten me zeker niet druk te maken en me er pas mee te bemoeien met een rondje of zes voor het einde. Ik kwam vervolgens iets te vroeg op kop, maar dan moet je door. Dat moest ik vervolgens bekopen.''