LIVE | Zuid-Amerika verrast door beslissing FIFA

Woods/Manning vs. Mickelson/Brady is een feit: voor 10 miljoen tegen corona

8 mei Het begon met een gerucht, toen een bericht dat er iets in de pijplijn zat, maar nu is het officieel: golflegendes Tiger Woods en Phil Mickelson nemen het op 24 mei opnieuw tegen elkaar op in een showwedstrijd van 18 holes. Zoals de titel (‘The Match: Champions for Charity’) al verraad, gaat het om een liefdadigheidsduel met deze keer een extra sausje: American footballegendes Tom Brady en Peyton Manning doen ook mee.