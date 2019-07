Lochte terug in wedstrijdbad na schorsing

WK zwemmen Heemskerk naar finale 100 vrij, 'Kromo' redt het niet

25 juli Ranomi Kromowidjojo is er op de WK in Zuid-Korea niet in geslaagd de finale te bereiken van de 100 meter vrije slag. Op het koninginnenummer strandde ‘Kromo’ in de halve finales met een tijd van 53,43 seconden op de negende plek. De snelste vrouw van de halve finales, Sarah Sjöström uit Zweden, was een seconde sneller. Femke Heemskerk plaatste zich in 53,16 wel voor de finale.