Loran de Munck koerst af op finaleplaats bij WK turnen, geen landenfinale voor Nederland

Loran de Munck ligt bij de WK turnen in Liverpool op koers voor een finaleplaats. De Munck zette in de vierde van de in totaal zes subdivisies een score van 14,833 punten neer op het onderdeel voltige. Daarmee staat hij voorlopig vierde in het klassement, dat wordt aangevoerd door Rhys McClenaghan uit Ierland (15,233). Zoals verwacht plaatst Nederland zich niet voor de landenfinale.

,,Als ik nu vierde sta dan mag ik wel geloven in een finaleplaats”, zei De Munck, die op de WK van vorig jaar nipt de finale misliep. ,,Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen, want ik weet uit mijn hoofd even niet wie er allemaal nog moeten turnen. We gaan rustig afwachten. Ik heb in ieder geval genoten en heb een goed gevoel.”

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck verder bestaat uit Casimir Schmidt, Jordi Hagenaar, Martijn de Veer en Jermain Grünberg, turnde in totaal 242,060 punten bij elkaar. Daarmee staat Nederland na vier van de zes subdivisies op de tiende plek in het landenklassement. Japan staat daarin eerste (260,695).

Schmidt heeft met 82,565 punten uitzicht op een finaleplaats in de meerkamp. De turner van PAX Haarlemmermeer, die in Liverpool na een enkeloperatie terugkeerde op het internationale podium, staat na vier van de zes subdivisies achtste in het klassement. In de meerkamp gaat de Japanner Wataru Tanigawa voorlopig aan de leiding (84,731)

Pas omstreeks 23.50 uur Nederlandse tijd, als alle deelnemers aan de beurt zijn geweest, wordt duidelijk wat de prestaties van de Nederlandse turners waard zijn. De doelstelling van de ploeg van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert is een plek bij de beste achttien landenteams.

,,We hebben goed standgehouden vandaag. Ik schat dat een veertiende plek haalbaar gaat zijn”, zei Van Meldert. ,,Daarnaast verwacht ik een voltigefinale en een meerkampfinale. De doelstelling was top 18 en één finale, dus als er nu geen rare dingen meer gebeuren, hebben we dat zeker gehaald.”

In Liverpool plaatsen de beste acht teams zich voor de landenfinale. De beste 24 turners in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turners per land in actie mogen komen.