Lorenzo niet van start door pijnlijke pols

Wereldbeker Kromowidjo­jo ook de snelste op vlinder­slag

5 oktober Ranomi Kromowidjojo heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest de 50 meter vlinderslag op haar naam geschreven. De Nederlandse zwemster zette in de hoofdstad van Hongarije een tijd neer van 24,65 seconden. Daarmee bleef ze de Zweedse Sarah Sjöström (24,82) voor. De Amerikaanse Kelsi Dahlia tikte als derde aan na 24,97 seconden. Kim Busch, ook Nederlandse, werd achtste en laatste in 25,96.