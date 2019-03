Lou Williams beste wisselspeler aller tijden in NBA

Herlings zet ‘groot kruis’ door prolonga­tie wereldti­tel

11 maart Motorcrosser Jeffrey Herlings houdt geen rekening meer met prolongatie van zijn wereldtitel. De regerend kampioen in de MXGP liep in januari bij een trainingsongeluk een breuk op in zijn rechtervoet en zal na de seizoensopening nóg minstens drie grand prixs moeten missen. ,,Er kan een groot kruis door die wereldtitel.”