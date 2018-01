Lou Williams leidt Clippers met 50 punten langs Warriors

Lou Williams nam liefst vijftig punten van de Clippers voor zijn rekening. Daarmee verbrak hij zijn eigen record van scores in één wedstrijd. 27 punten noteerde Williams in het derde kwart. Dit seizoen was nog geen andere speler in de NBA in één periode zo trefzeker.



Bij Golden State Warriors kwam Kevin Durant tot veertig punten. Durant passeerde daarmee de grens van 20.000 punten. Hij is daarmee de op één na jongste speler (29 jaar) die tot dat puntentotaal komt. Alleen LeBron James was jonger (28 jaar) toen hij de 20.000 punten bereikte.



Durant is de 44ste basketballer in de historie van de NBA die de grens van 20.000 punten passeerde.