Luc Kroon als tweede naar finale 400 vrij op EK kortebaan

Luc Kroon heeft zich op de eerste dag van de Europese kampioenschappen kortebaan in de Russische stad Kazan geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. De 20-jarige Kroon kwalificeerde zich in 3.40,78 als tweede voor de strijd om de medailles, vanavond. Maarten Brzoskowski ligt dan ook in het water, hij schaarde zich met 3.42,30 als laatste bij de acht finalisten.

De Italiaan Marco De Tullio was in de series een fractie sneller dan Kroon (3.40,77). De Volendammer tikte in de laatste heat als eerste aan. Hij versloeg onder anderen de Duitser Florian Wellbrock, de olympisch kampioen van Tokio op de 10 kilometer in het open water. Kroon heeft met 3.39,69 het Nederlands record op de 400 vrij in het 25-meterbad op zijn naam staan.

Op de 50 vrij plaatsten Kim Busch (vijfde in 24,15) en Maaike de Waard (negende in 24,32) zich voor de halve finales. Marrit Steenbergen eindigde met 24,60 als veertiende in de series, maar werd uitgeschakeld omdat per land slechts twee zwemsters door mogen. De Zweedse Sarah Sjöström was met 23,32 een klasse apart in de heats.

Imani de Jong lukte het net niet om zich te plaatsen voor de finale van de 800 vrij. De 19-jarige zwemster zette met 8.32,28 de negende tijd neer. Ze bleef 0,13 seconde verwijderd van een plek in de finale van woensdag. De Jong is wel de eerste reserve.

Op de 100 meter schoolslag werden Rosey Metz (1.07,03) en Tes Schouten (1.07,38) uitgeschakeld in de series. De 20-jarige Metz lag in haar race halverwege op kop, maar zakte tijdens de laatste twee baantjes ver terug. Leeftijdsgenote Schouten, de houdster van het Nederlands record op de 100 en 200 school op de langebaan, stelde teleur met de 27e tijd. Thomas Verhoeven bleef met 52,02 steken in de series van de 100 vlinder.