Luiten bakt er weinig van in Dubai

Daan Huizing, de andere Nederlandse deelnemer in Dubai, deed het beter. Hij noteerde 69 slagen (-3), goed voor de gedeelde 42e plaats. Huizing is speler op de Challenge Tour, een niveau lager dan de Europese Tour, maar kreeg van de organisatie een uitnodiging. Huizing maakte vijf birdies en zette daar twee bogeys tegenover.



Luiten noteerde ook twee bogeys, maar kwam niet verder dan drie birdies. Hij repte op zijn website over een frustrerende dag, waarop alles net niet lukte. De Rotterdammer miste talrijke kansen om meer birdies te maken. ,,Gelukkig kon ik wel pijnvrij spelen nadat ik drie keer ben behandeld voor een wortelkanaalbehandeling en nu geen kiespijn meer heb.'' Die kiespijn hinderde hem vorige week nog in het toernooi van Abu Dhabi, waar hij gedeeld 48e eindigde.



Jamie Donaldson uit Wales gaat aan de leiding in Dubai met 62 slagen (-10). Hij scoorde in zijn ronde over achttien holes onder meer negen birdies en een eagle.