Luiten deelt koppositie met Coetzee in Portugal

Daarmee gaat Luiten voorlopig aan kop in Vilamoura (een badplaats in de Algarve), samen met de Zuid-Afrikaan George Coetzee.

Luiten begon direct met een birdie op de eerste hole en noteerde daarna nog zes birdies. Hij hoefde geen enkele bogey in te vullen en kwam uit op een rondje van 64, zijn laagste score in een jaar tijd. De laatste keer dat Luiten zo laag ging, was bij het KLM Open van 2016, waar hij met een slotronde van 63 de titel pakte. Vorige week haalde de Nederlandse golfprof op The Dutch in Spijk de cut niet eens.