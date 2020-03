Luiten haakt in Qatar Masters af voor de zege

Streep door rug­by-interland na besmetting Schotse speelster

6 maart De rugbywedstrijd van Schotland tegen Frankrijk voor vrouwen in het aansprekende Six Nations-toernooi is uitgesteld nadat één van de Schotse speelster positief heeft getest op het coronavirus. Dat heeft de rugbybond van het land vrijdag laten weten. Het duel zou zaterdag worden gespeeld.