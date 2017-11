Luiten herstelt zich licht in Dubai

Luiten noteerde drie birdies en een bogey. De Rotterdammer was redelijk tevreden over zijn spel op de greens. Hij maakte bijvoorbeeld een putt over 7 meter op hole 17 van de Jumeirah Golf Estates. ,,Helaas heb ik echte birdiekansen van een meter of drie niet kunnen maken. Op de 18e moest ik nog hard werken voor een goede score. Het werd een par. Mijn drive was iets te ver rechts en de bal rolde het water in'', meldde hij op zijn website.



De Engelsman Matthew Fitzpatrick is de leider na twee ronden met een score van 10 onder par. Zijn landgenoot Tyrrell Hatton, die een zeer lage 63 noteerde, schoof op naar plaats twee op één slag achterstand (-9).



Van de drie golfers die nog in de race zijn voor het winnen van het eindklassement van de Europese Tour staat Justin Rose er het beste voor op de gedeelde derde plaats (-8). Tommy Fleetwood staat op -6 en Sergio Garcia op -5.