Luiten in top 15 na eerste ronde Saudi International

Atletiekdiscussie Ze zijn niet te stoppen: De Schoenen

17:48 De hardloopwereld is in de ban van een discussie over schoenen. Van de absolute top tot de fanatieke amateur: iedereen heeft het over de door Nike ontketende revolutie. Ook AD-verslaggever Pim Bijl ging na lang twijfelen overstag. ,,Valsspeelschoenen? Zo zie ik ze zeker niet meer.’'