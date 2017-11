Luiten kan geen potten breken op slottoernooi in Dubai

Autopech zit Landstede ZAC dwars tegen Red Stars

9:56 De basketballers van Landstede ZAC hebben zaterdagavond verloren op bezoek bij laagvlieger Red Stars (76-52). Dat was geen verassing, want coach Kenrick Zondervan moest het bijna twee kwarten lang zien te rooien met slechts vijf spelers. Sjoerd Langevoort en Peter Schoth kampten met autopech en kwamen later aan bij sporthal Beukendal in Soest.