Luiten maakt grote sprong op wereldranglijst

Vader Smeekens: 'Als hij zondag niet was gevallen...'

19 februari Jan Smeekens kon zich niet mengen in de strijd om de medailles op de olympische 500 meter. Zijn vader Jan Smeekens sr. zag de sprinter uit Raalte tiende worden. ,,Als hij zondag niet was gevallen, was hij sneller geweest’’, concludeerde vader Smeekens. ,,Maar dan nog was het de vraag geweest of hij aan de winnende tijd zou zijn gekomen. Wat ging het hard.’’ De ouders van Ronald Mulder (7e) troosten hun zoon. ,,Het is goed dat we er zijn voor elkaar.''