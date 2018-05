Luiten maakt slechte beurt in Antwerpen

Waterpo­loër Gbadamassi verkast van Borculo naar Belgrado

15:11 De transfer van waterpoloër Bilal Gbadamassi naar Partizan Belgrado is afgerond. De 20-jarige midvoor, die de afgelopen jaren actief was voor BZC in Borculo, speelt de komende drie seizoenen voor de Servische topclub.