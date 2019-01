Luiten opent redelijk in Dubai Desert Classic

Luiten eindigde het afgelopen weekeinde op de derde plaats in het hoog aangeschreven toernooi van Abu Dhabi. Die fraaie klassering was niet alleen goed voor 384.000 euro aan prijzengeld, maar ook voor een flink aantal punten voor de mondiale ranking. Hij steeg liefst 43 posities, van de 118e naar de 75e plek. Zijn streven is een plek in de top vijftig, want dan heeft Luiten een zeker startbewijs voor de majors, de belangrijkste toernooien.