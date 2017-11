Luiten sluit af als twaalfde in Zuid-Afrika

Marquez verovert vierde MotoGP-titel

15:15 Marc Marquez heeft in Valencia zijn titel in de MotoGP geprolongeerd. De Spanjaard moest bij de eerste elf coureurs eindigen om zijn enige concurrent, de Italiaan Andrea Dovizioso, voor te blijven in het kampioenschap. Dat lukte: Marquez werd derde en Dovizioso crashte.