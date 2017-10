Luiten terug in top 100 na topklassering in Spanje

Bolt wil atletiek als ambassadeur helpen

9:56 Usain Bolt wil als ambassadeur van de IAAF de beschadigde reputatie van de atletiek gaan herstellen. De 31-jarige Jamaicaan nam in augustus bij de WK in Londen afscheid op de baan, al werd het niet het feestje dat de achtvoudig olympisch kampioen had gehoopt.