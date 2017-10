Luiten valt na vier jaar buiten de top honderd

Luiten dook in juni 2013 de top honderd in Zijn hoogste positie behaalde hij in 2014, het jaar waarin de Rotterdamse prof onder meer het Wales Open won. Na zijn negende plaats dat jaar in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai stond hij 28ste.

Top vijftig is altijd het doel van Luiten, want dan is hij van deelname aan alle majors verzekerd. Dit jaar slaagt de tweevoudig winnaar van het KLM Open er maar niet in een topresultaat te behalen. Na het Italiaanse Open klaagde hij vooral over zijn spel op de greens. ,,Mijn birdies waren bijna allemaal heel korte putts die ik er in kon tikken, er valt nauwelijks een putt van enige lengte en dan kom je niet verder dan een plek in de middenmoot'', schreef hij op zijn website.