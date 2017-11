Luiten voorlopig elfde in Zuid-Afrika

De Bruin twintigste in tweemansbob

0:50 Bobsleeër Ivo de Bruin is het wereldbekerseizoen in de tweemansbob in Lake Placid gestart met een twintigste plaats. Samen met Bror van der Zijde bleef de 31-jarige piloot na twee runs met 1.53,04 iets meer dan een seconde verwijderd van de winnende tijd. De zege in Lake Placid ging in 1.51,92 naar de Duitser Nico Walther met remmer Christian Poser.