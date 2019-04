Luiten zakt weg in Rabat

Recordhou­der Kiptum mist marathon in Londen door schorsing

20:57 De Keniaanse langeafstandsloper Abraham Kiptum is voorlopig geschorst door de Athletics Integrity Unit (AIU) wegens een dopingovertreding. De 29-jarige atleet is wereldrecordhouder op de halve marathon en zou zondag aan de start verschijnen van de befaamde marathon in Londen.