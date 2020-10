Luiten ziet weer scherp na ongelukje met schoorsteen

Luiten vloog dinsdag naar Londen met een lapje op zijn gehavende oog. ,,Bij het schoonvegen van de schoorsteen van de open haard in mijn huis kreeg ik maandag wat asrestjes in mijn oog", lichtte hij toe. ,,Bij controle in het ziekenhuis bleek het hoornvlies licht beschadigd te zijn. Gelukkig herstelt dat snel en mocht ik na 24 uur het lapje weer van mijn oog halen. Mijn oog is alleen nog licht geïrriteerd als ik scherp omhoog of opzij kijk. Volgens de arts moet ook dat snel voorbij zijn en kan ik, met drie keer per dag een zalfje smeren, gelukkig gewoon spelen in dit belangrijke Rolex Series toernooi."