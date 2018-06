Lyles loopt naar snelste 100 meter van 2018

In de halve finales had de twintigjarige Amerikaan al 9,89 op de klok gezet. Ook die tijd was sneller dan de 9,91 die de Britse sprinter Zharnel Hughes op 10 juni in het Jamaicaanse Kingston had gelopen. De Brit versloeg toen Lyles, die destijds 9,93 noteerde.

Met zijn winnende tijd van 9,88 is Lyles bovendien de jongste Amerikaanse kampioen in 34 haar tijd. De atleet had vorige maand in Eugene al de snelste seizoenstijd gelopen op de 200 meter. Hij kwam toen tot 19,69, een tijd die eerder in het jaar ook al door Clarence Munyai was gelopen.