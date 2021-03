Maakt ‘de klapschaats van de atletiek’ hardlooprecords dubieus?

Schaats­ster Femke Beuling (21) uit Emmeloord verlaat Team IKO: ‘Ik sta al twee jaar stil’

1 maart Femke Beuling verlaat schaatsteam IKO. De 21-jarige schaatsster uit Emmeloord is niet tevreden over de ontwikkeling die ze in de afgelopen twee seizoen heeft doorgemaakt en kiest een andere weg. ,,Iedereen gaat vooruit, behalve ik. Het moet anders.”