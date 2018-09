Mannen-vier-zonder roeien net naast WK-podium

Ook in de dubbelvier kende Nederland een flitsende start, maar net als hun collega's in de mannen-vier-zonder bleven Dirk Uittenbogaard, Stefan Broenink, Koen Metsemakers en Abe Wiersma naast het podium. Het viertal had zich via de herkansingen voor de finale geplaatst en eindigde daarin als vijfde. Het goud was voor de Italianen, die de boten van Australië en Oekraïne net achter zich hielden.