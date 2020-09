Marathonloper Butter zet punt achter carrière: ‘Niveau sluit niet langer aan bij ambitie’

Interview Brouwer en Meeuwsen maken na maanden internatio­na­le rentree: 'Bubbel is ons niet vreemd’

9 september Na maanden verplichte pauze staat het Nederlandse topduo Alexander Brouwer-Robert Meeuwsen vanavond voor het eerst weer tegenover de internationale beachvolleybaltop. In Utrecht strijden zij om de eindzege van King of the Court. ,,We willen deze week gebruiken als springplank richting het EK.’’