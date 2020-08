Marc Márquez mist vrijwel zeker ‘Brno’ na nieuwe operatie

Homeruns Bogaerts redden Red Sox niet tegen Yankees

7:52 Honkballer Xander Bogaerts vervulde een glansrol voor Boston Red Sox in de partij tegen New York Yankees, maar ondanks twee homeruns kon hij zijn ploeg niet de zege bezorgen. De Yankees wonnen het duel uit de Major League Baseball in een leeg stadion in New York met 9-7.