'Marciano is een legende, maar ik wilde naar de Hall of Fame'

Na de verbale 'oorlog' van de afgelopen weken tussen Mayweather en McGregor, praatten ze zaterdag na hun titanenstrijd vol lof over elkaar. ,,Hij was veel beter dan ik had gedacht'', zei de Amerikaan over de Ierse UFC-kampioen die debuteerde als bokser. ,,Ik heb de juiste danspartner gekozen om mee te dansen. Ons plan was om hem in de eerste rondes te laten uitrazen. In de MMA vecht hij 25 minuten. Dat zag je ook, want daarna werd hij steeds vermoeider. Maar Conor, je bent een grote kampioen.''



Volgens McGregor had scheidsrechter Robert Bird de partij in de tiende ronde niet hoeven staken. ,,Ik vind dat hij wel erg vroeg stopte. Ik was gewoon moe en stond daardoor een beetje te wiebelen op mijn benen. Het was 'close'. Ik was liever doorgegaan, misschien had de scheidsrechter me gewoon moeten laten neerslaan.''