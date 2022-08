Maret Grothues (33) neemt afscheid van Nederlands volleybalteam: ‘Ze was het cement’

,,Na veertien jaar speelster van het Nederlands team te zijn geweest, heb ik besloten om te stoppen”, zegt Grothues op de site van de volleybalbond. ,,Ik kan terugkijken op een heel mooie periode bij Oranje. Ik heb vele hoogtepunten mogen meemaken waaronder de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, drie EK-finales en de vierde plek op het WK in 2018.” ,,De wedstrijden die wij in Nederland speelden en waar wij ons volkslied a capella zongen samen met het publiek, zijn herinneringen die ik altijd zal koesteren”, vervolgt Grothues. ,,Ik wil mijn teamgenoten, coaches, de trouwe Oranjefans en mijn vrienden en familie bedanken voor hun steun!”

Debuut in 2008

Grothues debuteerde in 2008 in het Nederlandse team. De toenmalige bondscoach Avital Selinger staat ook nu aan het roer bij de Oranjevrouwen, waarvoor ze in totaal 392 wedstrijden speelde.



,,De kracht van Maret was andere teamgenoten beter te laten spelen”, zegt Selinger. Ze was het cement dat altijd voor de juiste balans binnen het team zorgde. Haar karakter, inzet en leiderschap waren van onmisbare waarde voor het succes van het team. Een speelster die iedere coach in zijn team zou willen hebben.”