Marhinde Verkerk zet na WK punt achter judo-carrière

In 2009 verraste Verkerk door in haar eigen Rotterdam wereldkampioen te worden. Vier jaar later volgde WK-zilver en in 2015 en 2018 veroverde Verkerk brons op het WK.



Desondanks neemt ze met gemengde gevoelens afscheid: ,,Wereldkampioen worden is iets heel bijzonders. Er zijn maar vijf andere Nederlandse vrouwen die dat is gelukt, maar het missen van een olympische medaille blijft toch pijnlijk. Maar ik kijk met trots terug op mijn carrière.”



Verkerk nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 2012 en 2016.