Maria Verschoor eindelijk vrij: ‘Je kan jezelf ook te veel druk opleggen, doodknijpen’

Door Wout Fassbender



Net als voor veel teamgenotes is dit WK voor Maria Verschoor een toernooi met emoties. Pien Sanders was ontroerd, Eva de Goede pinkte een traantje weg en ook de spits werd geraakt tijdens het volkslied voor het openingsduel met Ierland. ,,Na alles wat er is gebeurd, sta je daar wel met zijn allen. Dát maakte mij gewoon emotioneel’’, vertelt de 28-jarige aanvalster in het spelershotel in Amsterdam.



Interim-bondscoach Jamilon Mülders kan zich de emoties inbeelden, zegt hij. ,,Dit is een heel menselijke reactie. Dit zijn topatleten, die superlief zijn en hun emoties durven laten zien. Daar mogen ze trots op zijn.’’ En dat zijn niet alleen emoties in de vorm van tranen, maar ook van blijdschap. Bij een doelpunt, bijvoorbeeld, dan juichen ze uitbundig samen, ook bij de goals die Verschoor tegen Ierland en Duitsland maakte.