Marit Bouwmeester zonder te varen wereldkampioen

Bouwmeester werd in 2011 en 2014 ook al wereldkampioen. Vorig jaar pakte ze in Rio de Janeiro ook olympisch goud, nadat ze vier jaar eerder in Londen genoegen had moeten nemen met zilver.



De Friezin beleefde maandag een valse start van het WK met twee teleurstellende resultaten. Vanuit de achterhoede van het klassement klom ze daarna echter gestaag omhoog. Bouwmeester won drie races en nestelde zich vrijdag op de eerste plaats. Ze verdreef haar Belgische rivale Evi Van Acker van de koppositie en dat bleek een dag later beslissend, omdat er bij gebrek aan wind op de slotdag niet meer gevaren kon worden. Achter Bouwmeester en Van Acker ging het brons naar Manami Doi uit Japan.



Maxime Jonker (zesde) en Daphne van der Vaart (zevende) eindigden ook in de top tien.