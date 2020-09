Markante golfer John Daly heeft kanker: ‘Stond op het punt een cola light te drinken’

Morant ‘rookie’ van het jaar in NBA

4 september Niet de veelbesproken Zion Williamson, maar Ja Morant is uitgeroepen tot ‘rookie’ van het jaar in de NBA. De 21-jarige basketballer van Memphis Grizzlies tekende in zijn eerste seizoen in de Amerikaanse topcompetitie voor gemiddeld 17,8 punten per wedstrijd. Bijna de helft van zijn schotpogingen vanuit het veld ging erin.