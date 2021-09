Marlène van Gansewinkel sprint naar goud op 100 meter bij Paralympische Spelen

Nadat de geboren Tilburgse al de 200 meter had gewonnen was Van Gansewinkel vandaag de beste op de 100 meter in de klasse T64. Daarin komen atleten uit met een dubbele of enkele onderbeenamputatie. Haar landgenote Fleur Jong miste op een haar het brons. Kimberley Alkemade, de derde Nederlandse finaliste, werd vijfde.



Van Gansewinkel liep in het olympisch stadion van Tokio een tijd van 12.78 en hield daarmee de Duitse Irmgard Bensusan en de Canadese Marissa Papaconstantinou achter zich. De Brabantse won ook al brons bij het verspringen. Daar pakte Jong het goud. Alkemade had al brons op zak van de 200 meter.