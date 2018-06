Márquez de snelste in kwalificatie TT Assen

Zwemmer Kamminga verbetert twee keer record

29 juni Zwemmer Arno Kamminga heeft tijdens de 55e editie van de Sette Colli Meet in Rome twee keer het Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. In de series tikte hij aan in een tijd van 59,41 seconden en dook hij onder de oude toptijd van Lennart Stekelenburg, die in 2009 in Amsterdam op 59,50 uitkwam.