Márquez hoort bij de allergrootsten met vijfde wereldtitel in MotoGP

Met nog drie races te gaan is de 25-jarige Márquez niet meer te achterhalen. Hij komt op gelijke hoogte met de Australiër Mick Doohan die ook vijf wereldtitels in de hoogste klasse op zak heeft. Alleen de Italianen Valentino Rossi (zeven) en Giacomo Agostini (acht) hebben er meer.



Dovizioso deed er alles aan om te voorkomen dat de Spanjaard in de thuisrace van Honda de titel zou pakken. De rijder van Ducati begon de race van poleposition en reed het grootste deel van de race aan de leiding. Maar Márquez wachtte, zoals hij vaker dit seizoen liet zien, geduldig tot de slotfase. Toen passeerde hij de Italiaan. Dovizioso nam iets te veel risico bij zijn laatste inhaalpoging en vloog van zijn machine. Hij stapte nog wel op en bereikte als achttiende de finish.



Met 25 jaar en 246 dagen heeft Márquez al zeven wereldtitels op zijn naam. Hij won in 2010 de titel in de 125cc en in 2012 was hij de kampioen in de Moto2. Zijn eerste van vijf titels in de koningsklasse won hij in zijn debuutjaar 2013.



De Spanjaard was dit seizoen vooral heel constant. Vanaf de vierde race, de Grote Prijs van Spanje, nam hij de leiding in het kampioenschap en hij bouwde geleidelijk aan een onoverbrugbare voorsprong. Hij zegevierde in acht grands prix. ,,Jammer voor ‘Dovi’ dat hij viel, want hij is een groot coureur en heeft het me dit jaar moeilijk gemaakt. Maar de bazen van Honda zullen blij zijn’', zei de kersverse kampioen. ,,En het is ook altijd mooi om de eerste kans op de titel meteen te grijpen. Ik voel me heel gelukkig nu.’’