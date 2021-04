Márquez na negen maanden terug in MotoGP: ‘Moeilijk te beschrijven, maar heel gelukkig’

In de training realiseerde Márquez de zesde tijd. ,,Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me voel”, liet hij vervolgens via sociale media weten. ,,Maar ik denk dat heel gelukkig de beste omschrijving is.” De Spanjaard heeft 82 zeges in een grand prix achter zijn naam staan. Hij werd in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen in de MotoGP.



Márquez brak zijn rechter bovenarm bij een crash in de eerste race van het vorige jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Hij zat vervolgens het hele seizoen aan de kant en moest toezien hoe zijn landgenoot Joan Mir hem onttroonde als wereldkampioen. Márquez miste ook de eerste twee races van dit seizoen in Qatar.