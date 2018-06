Marquez pakt pole in Assen, voor Crutchlow en Rossi

De verschillen waren minimaal in de kwalificatie voor de Dutch TT, met elf man binnen een halve seconde. In een groep van een man of acht deden de heren een aanval op de tijd die Jorge Lorenzo (1.33,167) als benchmark had gezet. Even met de ogen knipperen was al genoeg om te missen dat de hele stand overhoop werd gegooid. Binnen een paar seconden kukelde Lorenzo met Ducati en al van de poleposition naar de tiende plaats, op de vierde rij. ,,Iedereen was op elkaar aan het wachten”, zag Valentino Rossi. ,,Omdat er nogal wat wind staat, was het wel fijn om iemand voor je te hebben, maar het was ook een risico. Gelukkig zat ik op de goede plek in de groep en kon ik ervan profiteren.” Rossi was in de training voorafgaand aan de kwalificatie nog onderuit gegaan in bocht 7, het knikje tussen de Ruskenhoek en de Stekkenwal. ,,Daardoor moest ik even het ritme en het gevoel zoeken.”

Cal Crutchlow voelde er niets voor om opgeslokt te worden in de groep en liet zich terugzakken, om vervolgens weer naar de laatste man toe te rijden. Die deed perfect dienst als referentiepunt voor de Brit. “Het was rommelig, dus ik heb me uit de groep laten zakken en heb die ene ronde die ik over had perfect weten te timen.”



Poleposition is voor Marquez dit jaar nog niet echt business as usual. Sterker nog: het is zijn eerste poleposition pas dit seizoen. ,,Zeker in Assen is het niet mijn sterkste punt”, vertelde de wereldkampioen, die ook nu aan de leiding gaat in de tussenstand. ,,De racesnelheid is belangrijker en ik richt me minder dan voorheen op één snelle ronde. Maar dat het nu weer eens is gelukt en uitgerekend hier, op een circuit waar ik dol op ben, maar wat me over het algemeen iets minder goed ligt, is fraai. Het was geen gemakkelijke kwalificatie, doordat er veel wind staat.”



Johann Zarco (Yamaha) en Alex Rins (Suzuki) kwamen via Q1 in de finale terecht. In het geval van Zarco was dat echt op het laatste moment en dankzij een excellente laatste sector. In de kwalificatie zelf kwam Rins tot de vijfde tijd, achter Andrea Dovizioso (Ducati). Zarco, vorig jaar nog op pole in Assen, begint deze keer vanaf de achtste plaats. Maverick Viñales, op de eerste dag de snelste man, begint vanaf plaats 6, op de tweede rij.