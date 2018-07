Márquez pakt poleposition op Sachsenring

Hassan loopt in Rabat Europees record op 5000 meter

13 juli Atlete Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Rabat een Europees record gelopen op de 5000 meter. De 25-jarige Nederlandse eindigde vlak achter de Keniaanse winnares Hellen Obiri op de tweede plaats in 14.22,34. Daarmee was ze bijna 20 seconden sneller dan haar persoonlijke toptijd die op 14.41,24 stond, vorig jaar gelopen in Eugene.