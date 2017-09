Márquez wint, 'medisch wonder' Rossi vijfde

Het duurde lang voordat Márquez op stoom raakte op circuit Motorland. Het was Lorenzo die de eerste helft van de race domineerde. De oud-wereldkampioen jaagt in zijn eerste seizoen voor Ducati al een tijdje op een zege, maar ook in Aragón lukte hem dat niet. Toen Márquez in het tweede deel van de race de leiding overnam, reed hij tamelijk onbedreigd naar zijn vijfde zege van het seizoen en de zestigste in zijn carrière.



De 38-jarige Rossi bleek een 'medisch wonder'. Met een metalen pin in zijn been, die twee breuken in het onderbeen moet hechten, reed hij rond op de Yamaha. Hij startte als derde en finishte knap als vijfde. Zijn eerzucht om ondanks die blessure te willen racen, verhinderde het debuut in de MotoGP van Michael van der Mark. De Nederlander, die voor Yamaha in het WK superbike rijdt, was aangewezen om 'The Doctor' te vervangen in Aragón. Hij moest nu 'stand-by' staan voor het geval het alsnog mis zou gaan bij Rossi