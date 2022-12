Marrit Steenbergen sluit WK kortebaan af met brons en pr op 200 meter vrije slag: ‘Veel meer dan ik had verwacht’

WK kortebaanZwemster Marrit Steenbergen heeft nog een bronzen medaille gewonnen op de slotdag van WK kortebaan in Melbourne. Dat deed ze op de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 1.52,28. Vorig jaar kwam ze op de EK tot 1.52,75.

De 22-jarige Friezin, die vrijdag al goud veroverde op de 100 meter wisselslag, had zich eerder op de dag met de beste tijd van alle deelneemsters geplaatst voor de finale. Wereldrecordhoudster en titelverdedigster Siobhán Haughey uit Hongkong was in de titelrace de beste in 1.51,65. De Canadese Rebecca Smith hield Steenbergen nog net af en won met 1.52,24 het zilver.

Steenbergen sprak na afloop van een slordige race. ,,Vanochtend was ik makkelijk aan het zwemmen en liepen de keerpunten goed. In de finale was het allemaal wat minder. Dus daarom baal ik wel dat ik maar vier honderdste van het zilver af zit. Al zwem ik in deze race wel een pr met vijf tienden”, aldus Steenbergen. ,,Maar over het hele toernooi kan ik niet anders dan tevreden zijn. Dit was veel meer dan ik had verwacht en daar ben ik superblij mee.”

Estafetterecords verpulverd

In de finale van de 4x100 meter wisselslag tikte Steenbergen als vierde aan. De Verenigde Staten (met Claire Curzan, Lilly King, Torri Huske, Kate Douglass) verbrak met 3.44,35 het wereldrecord. Nederland startte in de opstelling Kira Toussaint (rug), Schouten (school), De Waard (vlinder) en Steenbergen (vrij). Hun tijd van 3.47,70 was een dik Nederlands record. ’s ochtends was dat door Maaike de Waard (rug), Tes Schouten (school), Kim Busch (vlinder) en Valerie van Roon (vrij) in de series op 3.52,95 gezet. Het oude record (3.53.97) stond sinds een jaar op naam van De Waard, Busch, Tessa Giele en Steenbergen.

De mannenestafette 4x100 meter wisselslag (Stan Pijnenburg, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Kenzo Simons) was in de Australische ochtend niet snel genoeg voor een vervolg. De laatste finale van het toernooi was een memorabele. De wereldtitel werd gedeeld door Australië en de Verenigde Staten in een wereldrecord van 3.18,98. Het onttroonde Italië werd op acht honderdste derde. De oude mondiale toptijd stond al dertien jaar. Nu waren Isaac Cooper, Joshua Yong, Matthew Temple en Kyle Chalmers voor Australië en voor de VS Ryan Murphy, Nic Fink, Trenton Julian en Kieran Smith de rappe mannen.

Wereldrecord MacNeil op 100 vlinder

De Canadese Maggie MacNeil heeft met 54,05 het wereldrecord verbroken op de 100 meter vlinderslag. Het was haar tweede mondiale toptijd deze week. Maaike de Waard werd in de eerste finale van de slotdag van deze WK kortebaan zevende in 56,52. Daarmee bleef ze net boven haar pr dat ze in de halve finales op 56,40 had gezet. Bij de mannen ging de wereldtitel op dit onderdeel naar Chad le Clos uit Zuid-Afrika (48,59). Ilya Kharun uit Canada greep het zilver in een wereldrecord voor junioren (49,03).

De 50 meter schoolslag werd bij de vrouwen een prooi voor Ruta Meilutyte. De Litouwse, die zaterdag het wereldrecord op 28,37 zette, zegevierde zondag in 28,50. Nic Fink uit de Verenigde Staten pakte bij de mannen de wereldtitel in een kampioenschapsrecord van 25,38.

De Australische Kaylee McKeown was de beste op de 200 meter rugslag (1.59,26). Kira Toussaint kon in de finale geen rol van betekenis spelen. De tank was leeg en ze finishte als achtste (2.05,20). Ze had zich als zevende geplaatst voor de finale (2.03,40). Tessa Vermeulen haalde met de twintigste tijd de eindstrijd niet. De wereldtitel bij de mannen was voor de Amerikaan Ryan Murphy (1.47,41).

Sunwoo Hwang uit Zuid-Korea verdedigde zijn wereldtitel op de 200 meter vrije slag. Dat deed hij in een kampioenschapsrecord van 1.39,72. Luc Kroon haalde de finale niet, hij werd achttiende.

Acht medailles TeamNL

TeamNL sloot de WK kortebaanzwemmen in Melbourne af met acht medailles. Marrit Steenbergen was goed voor vier plakken: goud 100 vlinder, brons 100 vrij, brons 200 vrij en nog een keer estafettebrons met de gemengde ploeg. Tes Schouten won zilver op de 100 school en brons op de 200 school. Oranje pakte verder drie keer brons (vrouwen, mannen en gemengd) op de 4x50 meter vrije slag.