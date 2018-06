Martina pakt ook Nederlandse titel op 200 meter

Liemarvin Bonevacia, die gisteren in de halve finales de limiet voor de EK in Berlijn had geslecht met 20,65, moest in de finale van de 200 meter toch toegeven op Martina. Hij pakte het zilver in 20,88. Solomon Bockarie behaalde het brons in 21,01. Taymir Burnet, die evenals de drie atleten op het podium onder de limiet voor de EK heeft gelopen, eindigde als vijfde in 21,33.



Jamile Samuel pakte evenals Martina de sprintdubbel in Utrecht. Ze was vrijdag de snelste op de 100 meter en herhaalde dat zondag in de finale van de 200 meter. De Amsterdamse won in 23,04, voor Tasa Jiya (zilver in 23,43) en Tessa van Schagen (brons in 23,48).