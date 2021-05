Matla schenkt hockeydames Den Bosch met doelpunt in slotseconde twintigste landstitel

Hordeloop­ster Eefje Boons (26) hoopt op warmere temperatu­ren in jacht op olympische limiet

9 mei Nee, het resultaat in de eerste wedstrijd outdoor dit jaar was nog niet om over naar huis te schrijven. Maar Eefje Boons uit Deventer weet wat ze moet verbeteren. De 26-jarige atlete hoopt op beter weer de komende weken en wedstrijden. ,,Nu was het heelhuids de eindstreep halen.”