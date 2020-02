Max Caldas laat ervaren Valentin Verga buiten olympische selectie

,,De spelers hebben ons als staf gevraagd waar mogelijk helderheid te geven over de selectie richting Tokio. Ook wij als staf denken dat de spelers gebaat zijn bij duidelijkheid. Natuurlijk is het zuur voor Valentin. Maar wij zijn na de afgelopen maanden en wedstrijden van mening dat andere middenvelders verder zijn dan hij. Dat betekent dat we ons op die spelers willen focussen en Valentin geen deel meer uitmaakt van de trainingsgroep voor de Spelen.”

De 30-jarige Verga maakte tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen en van 2016 in Rio de Janeiro wel deel uit van Oranje. In 2012 won Nederland zilver en vier jaar later eindigden de hockeyers als vierde.

In september vorig jaar keerde Verga terug bij Oranje. Hij ontbrak, net als Robbert Kemperman, een tijd in de groep. De twee hockeyers kozen in de winter voor een avontuur in de competitie van Maleisië.

Vorige maand liet Caldas Diede van Puffelen en Bob de Voogd al weten dat hij ze bij de Olympische Spelen niet nodig heeft.