Max Verstappen kan zichzelf opvolgen als Sportman van het Jaar, dit zijn alle genomineerden

Suzanne Schulting, Irene Schouten en Annemiek van Vleuten zijn de drie genomineerden voor de jaarlijkse titel Sportvrouw van het Jaar. De keuze bij de vrouwen was dit jaar het moeilijkst, gaf juryvoorzitter Bas van de Goor aan.

Schulting en Schouten waren begin dit jaar de koninginnen van de Olympische Spelen in Peking. Beiden wonnen vier medailles, alleen de verdeling was net iets anders. Van Vleuten had ook een geweldig seizoen met de wereldtitel en eindzege in de drie grote rondes. Schulting werd vier jaar geleden al gekroond tot Sportvrouw van het Jaar.

Er was binnen de vakjury best enige discussie over de nominaties, erkende Van de Goor. Dat Femke Bol (Europees kampioene, zilver op het WK) en Ireen Wüst (ook op haar vijfde Spelen winnares van goud) niet werden genomineerd, was geen unanieme keuze.

,,We worden geacht met een top drie te komen, maar hebben overwogen een keer vier of vijf atleten te nomineren”, zei Van de Goor. ,,Punt is dat je elke keer een keuze blijft maken. Doe je er vijf, wil je die zesde ook. We kwamen er bijna niet uit, maar hebben gekozen voor de optie waar de meesten van ons team het mee eens waren. Het geeft aan hoe moeilijk deze keuze was.”

Winnaars worden bekend op 21 december

Voor ‘Coach van het Jaar’ zijn genomineerd Jeroen Otter, Sarina Wiegman en Eelco Meenhorst. Voor Sportploeg van het Jaar zijn in de race de vrouwen van het relayteam shorttrack, de 4x400 estafettevrouwen en de Jumbo-Visma-ploeg die de Tour de France wist te winnen. De prijs voor Paralympisch atleet van het Jaar gaat naar Diede de Groot, Jetze Plat en Sanne Voets.

Op 19 en 20 december kunnen alle atleten en coaches hun stemmen uitbrengen, net als de vakjury. Beide tellen voor vijftig procent mee. Op woensdag 21 december worden de winnaars bekend in een televisie-uitzending van de NOS. Dit jaar wordt geen echt sportgala meer gehouden. Er wordt, onder andere om kostenoverwegingen, gekozen voor het sobere concept uit de coronatijd. Dat betekent geen rode loper, geen groot eindfeest en veel minder sporters in de zaal.

Genomineerden Sportman van het jaar:

Thomas Krol (schaatsen)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Max Verstappen (autosport)

Genomineerden Sportvrouw van het jaar:

Irene Schouten (schaatsen)

Suzanne Schulting (shorttrack)

Annemiek van Vleuten (wielrennen)

Genomineerden Sportploeg het jaar:

Estafettevrouwen 4x400 meter (atletiek)

Relayploeg vrouwen (shorttrack)

Team Jumbo-Visma (wielrennen)

Genomineerden Paralympische Sporter van het jaar:

Diede de Groot (rolstoeltennis)

Jetze Plat (parawielrennen, paratriatlon)

Sanne Voets (paradressuur)

Genomineerden Coach van het Jaar:

Eelco Meenhorst (roeien)

Jeroen Otter (shorttrack)

Sarina Wiegman (voetbal)

Sarina Wiegman werd met de Engelse vrouwen Europees kampioen.