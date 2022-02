Max Verstappen strijdt met Novak Djokovic om prestigieuze award

Max Verstappen maakt kans op de prestigieuze Laureus Award. De 24-jarige wereldkampioen in de Formule 1 is genomineerd voor de titel van mondiale Sportman van het Jaar.

Verstappen heeft in zijn categorie concurrentie van de Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel, de Keniase atleet Eliud Kipchoge, de Servische tennisser Novak Djokovic, de Poolse voetballer Robert Lewandowski en American-footballlegende Tom Brady. Vorig jaar ging de prijs naar de Spaanse tennisser Rafael Nadal.

,,Het is geweldig om na zo’n intens seizoen genomineerd te worden voor deze prijs. Ik moet daarvoor vooral mijn team Red Bull bedanken, die me samen met Honda en geweldige wagen heeft gegeven. We hebben er jaren voor geknokt en nu is het gelukt”, meldde Verstappen.

Volledig scherm Vorig jaar ging de prijs naar Rafael Nadal. © EPA

Vorig jaar was wielrenster Anna van der Breggen nog een van de kanshebsters om tot Sportvrouw van het Jaar te worden gekroond. De inmiddels gestopte Zwolse moest het toen afleggen tegen de Japanse tennisster Naomi Osaka. Annemiek van Vleuten is dit jaar genomineerd, maar wel in een andere categorie. De Nederlandse topwielrenster is een van de kandidaten voor de trofee voor de comeback van het jaar.

Van Vleuten (39) veroverde afgelopen zomer de olympische titel in het tijdrijden nadat ze vijf jaar eerder bij de Spelen van Rio zwaargewond was geraakt door een val. Dat gebeurde toen de wielrenster uit Wageningen op weg leek naar goud in de wegwedstrijd. Op de Spelen van Tokio dacht ze in de wegwedstrijd alsnog olympisch kampioen te zijn geworden, maar wist ze niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al was gefinisht.

Quote Dat de sport je nog een kans geeft iets opnieuw te proberen wat eerder fout is gegaan Annemiek van Vleuten

,,Tokio was iets dat je maar een keer in je leven meemaakt, dat de sport je nog een kans geeft iets opnieuw te proberen wat eerder fout is gegaan”, meldde Van Vleuten via haar ploeg Movistar. Ze heeft voor het veroveren van de Award onder meer concurrentie van de Spaanse motorcoureur Marc Márquez en de Amerikaanse turnster Simone Biles.

Bij de vrouwen zijn de Spaanse voetbalster Alexia Putellas, de Amerikaanse atlete Allyson Felix, de Australische tennisster Ashleigh Barty, de Jamaicaanse atlete Elaine Thompson en de zwemsters Emma McKeon (Australië) en Katie Ledecky (Verenigde Staten) genomineerd. In de categorie sporters met een beperking zijn dit jaar onder anderen rolstoeltennisster Diede de Groot en handbiker Jetze Plat genomineerd.

De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de 71 leden van de Laureus Academy, met tal van voormalig topsporters. De winnaars van de prestigieuze sportprijzen worden in april bekendgemaakt.

