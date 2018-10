Mayweather: Gevecht met Khabib komt er zeker

Eerste driepunter voor volleybal­man­nen Dynamo

22:23 Dynamo heeft de eerste driepunter van het seizoen binnen. In het Omnisport kwam de ploeg van coach Redbad Strikwerda nauwelijks in de problemen tegen Zwolle. Alleen in de slotset maakte Zwolle nog even kans om een setje te pakken. De foutenlast was bij de gasten uit Zwolle echter te hoog om hier ook aanspraak op te kunnen maken.