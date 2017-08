Mayweather in 'Money Fight' ook ongrijpbaar voor McGregor

In beide gevallen luidde het antwoord: nee. Zoals veel kenners vooraf verwachtten, bleek Mayweather, een meester in het ontwijken en counteren, ook ongrijpbaar voor McGregor. In de T-Mobile Arena in Las Vegas begon de Ier agressief, maar geen moment leek Mayweather onder indruk. In de eerste ronde plaatste McGregor zijn handen nog uitdagend achter zijn rug, maar de man uit Michigan hapte niet. Afwachtend – en soms zelfs lachend – keek hij naar zijn opponent, om naarmate het gevecht vorderde uit zijn schulp te kruipen.



McGregor moest na enkele ronden in de achteruit, en het wachten was op de genadestoot van Mayweather. In de negende ronde begon de MMA-vechter, die het grootste deel van het publiek in de T-Mobile Arena op zijn hand had, voor het eerst serieus te zwalken. Een ronde later maakte de scheidsrechter een einde aan het gevecht toen een vermoeide McGregor zijn verdediging moest opgeven en Mayweather een reeks klappen uitdeelde.