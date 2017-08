Mayweather zet scheids nu al onder druk

,,Ga ervan uit dat de ref zijn werk zal doen''

,,Ik heb de beelden inderdaad gezien. Ze hebben me wel één en ander geleerd, maar hij pakte toch veel uit met 'rabbit punches' (een slag die niet is toegestaan in het boksen) en er zaten ook veel worstelbewegingen en andere niet toegestane slagen in die oefensessie", aldus Mayweather gisteren. ,,Dat is mijn eerlijke mening. Maar ik ga ervan uit dat de scheidsrechter zijn werk zal doen. Ik wil dat de ref eerlijk is en beide vechters gelijk behandelt."



,,Ik kijk ernaar uit om te boksen volgens de traditionele regels van het boksen en ben ervan overtuigd dat dat bij McGregor niet anders is. Hij trainde ook met Joe Cortez (een scheidsrechter uit het traditionele boksen) en dat is goed, maar dan nog zag ik hem extreem vuil boksen. Nu goed, het is niet mijn job om me zorgen te maken over de ref. Mijn werk is om gewoon te vechten en om de ref zíjn werk te laten doen."